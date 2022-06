Wie Facebook oder Google Daten über Abtreibungen sammeln

Nicht nur Menstruations-Apps sammeln sensible Gesundheitsdaten. Tech-Konzerne ermöglichen damit sogar gezielte Werbung.

Diesen Freitag wurde in den USA vom Obersten Gerichtshof das liberale Abtreibungsrecht gekippt. In sehr vielen US-Bundesstaaten ist Abtreibung bereits verboten, in manchen Staaten gibt es sogar eine Belohnung für jene, die Menschen vernadern, die abtreiben wollen.



In den USA wird es daher auch zunehmend problematisch, sich im Internet nach Abtreibungskliniken zu erkundigen. Schon der Besuch von Websites von Abtreibungskliniken oder wie und wo Abtreibungen durchgeführt werden könnte getrackt, und die Daten könnten an Behörden weitergegeben werden. Die Cybersicherheitexpertin Eva Galperin von der Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation (EFF) erklärt: „Der Unterschied zum letzten Mal, als Abtreibung verboten war, und jetzt ist der, dass wir in einem beispiellosen Zeitalter der digitalen Überwachung leben."

Neben Menstruations-Apps, die jede Menge Daten - nicht nur über den Zyklus - sammeln, sind es aber auch die Tech-Firmen wie Google oder Meta, die wissen, wer nach Abtreibungen sucht. Von Meta gibt es eine aktuelle Untersuchung, die den Social-Media-Dienst Facebook betrifft. Eine Recherche von Reveal und The Markup hat etwa ergeben, dass Facebook Informationen darüber sammelt, wer nach Abtreibungen sucht. Doch dem nicht genug: Facebook gibt dann in Folge Abtreibungsgegner*innen die Möglichkeit, diese Zielgruppe mit irreführender Werbung zu adressieren. Facebook trackt, wonach gesucht wird Das läuft so ab: In den USA sind auf vielen Websites sogenannte Facebook Pixel zu finden, das sind Tracker, die Facebook rückmelden, wann jemand eine Seite besucht hat. Bei der Recherche haben die Journalist*innen 294 Websites von Krisenzentren für Schwangere entdeckt, bei denen der Facebook Pixel eingebaut war und die in Folge jene Daten mit Facebook geteilt haben, die heikel sein können: Es wurde etwa genau getrackt, ob sich eine Person nach Abtreibungen gesucht hat, oder nach der Pille danach oder Schwangerschaftstests.



Facebook ermöglicht es in Folge Abtreibungsgegner*innen, diese Personen gezielt zu adressieren, um sie irreführend über die negativen Effekte von Abtreibungen „aufzuklären“. Oft werden falsche Informationen verbreitet, wie etwa, dass jemand von einer Abtreibung Krebs kriegen kann. Meta hat angegeben, dass etwa 70.000 Begriffe, die die Gesundheit betreffen, von ihren Werbetargeting-Angeboten ausgenommen seien, aber die Frage, ob Abtreibung ebenfalls in Zukunft entfernt werde, wurde nicht beantwortet. Google-Suche mit falschen Ergebnissen Doch nicht nur bei Meta gibt es ein Problem, auch die Google-Suche nach Abtreibungskliniken liefert oft falsche Ergebnisse. Wer „Abtreibungsklinik in meiner Nähe“ als Google-Suchanfrage eingibt, kommt in einigen US-Staaten zu Informationen, die zu Fake-Anti-Abtreibungskliniken führen anstatt zu echten Kliniken. Das hat das Non-Profit-Center for Countering Digital Hate (CCDH) herausgefunden und dazu einen Bericht veröffentlicht.



Dort führten 11 Prozent von insgesamt 445 Suchergebnissen zu Anti-Abtreibungs-Kliniken. Bei den Google-Maps-Ergebnissen lag die Zahl sogar bei 37 Prozent. Auch in diesem Fall werden Frauen und Menschen, die sich für Abtreibungen interessiert, gezielt zu Websites geführt, die falsche Informationen beinhalten. Google empfiehlt Nutzer*innen, diese falsch platzierten Zentren zu melden.

Die Proteste von zahlreichen Menschen in den USA gegen die Entscheidung dauern an © APA/AFP/GETTY IMAGES/Nathan Howard / Nathan Howard