Protest: 3500 Reddit-Communitys drehen Services zwei Tage lang zu

Reddit hatte angekündigt, die Zugriffe auf die Programmierschnittstelle (API) kostenpflichtig zu machen. Konkret sollen 50 Millionen API-Anfragen 12.000 US-Dollar kosten. Das trifft vor allem Entwickler*innen von Drittanwender*innen-Apps, über die viele Nutzer*innen Reddit aufrufen. Einige davon haben bereits angekündigt, ihre Services einzustellen.

Darunter auch Apollo, dessen Entwickler 20 Mio. Euro pro Jahr hätte zahlen müssen, wenn er seinen Dienst Weiterbetrieben hätten. Auch die Apps Reddit is Fun, Sync und ReddPlanet werden laut BBC ihren Betrieb einstellen, sollte an den Kosten festgehalten werden.

➤ Mehr lesen: Reddit verlangt Wucherpreise, beliebte App steht vor dem Aus

Protest-Aktion der Communities

Nun gibt es dagegen allerdings auch regen Protest seitens der Reddit-Communities. Einige der größten „Subreddits“, also Unterforen, in denen Communities auf der Plattform zu bestimmten Themen diskutieren, werden ab Montag die Inhalte für 48 Stunden lang in den „privaten Modus“ stellen. Nutzer*innen können in diesen Subreddits nicht mehr posten und auch keine Beiträge lesen oder kommentieren.

Rund 3500 Subreddits haben angekündigt, sich an dieser Protestaktion zu beteiligen, berichtet BBC. Es gibt auch online eine Liste aller Subreddits, die bei der Protestaktion mitmachen. Die prominentesten Subreddits, die beim Protest mitmachen: r/gaming, r/aww, r/Music, r/todayilearned and r/pics. Sie haben mehr als 30 Millionen Mitglieder. Auch die r/Austria Community hat angekündigt, sich am 12. und 13. Juni am Protest zu beteiligen und das Subreddit auf „privat“ zu stellen.