Samsungs Smartphone-Browser gibt es jetzt für Windows

Fehlende Funktionen

Tatsächlich kann man beim Wechsel vom Smartphone auf die Desktop-Version seine offenen Tabs, Favoriten und den Verlauf mitnehmen, berichtet Winfuture. Voraussetzung ist, dass die Inhalte in der Samsung Cloud gespeichert werden. Gespeicherte Passwörter werden aber noch nicht übertragen. Bei gängigen Browsern wie Firefox, Chrome, Safari und Edge ist das hingegen Standard.

Darüber hinaus fehlt auch die Funktion, sich Webseiten übersetzen zu lassen - was bei anderen Browsern ebenfalls von Haus aus integriert ist. Dafür muss man hier eine eigene Erweiterung installieren. Der Browser selbst ist aktuell nur in Englisch und Koreanisch verfügbar. Er scheint also bisher nur ein Testlauf zu sein. Verfügbar ist der Samsung Browser aktuell ausschließlich im Microsoft-Store.