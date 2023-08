Lesezeichen und Passwörter mitnehmen: So gelingt der Browserwechsel

Firefox

Wer auf den derzeit schnellsten Browser, Firefox, umsteigen will, kann seine Lesezeichen mit einer einfachen Tastenkombination importieren. Nutzer*innen drücken hierfür [STRG] + [SHIFT] + B in Firefox, dann erscheint in der Lesezeichenleiste die Option "Lesezeichen importieren". Hier kann schließlich aus unterschiedlichen Browsern gewählt werden, von denen Lesezeichen übertragen werden sollen. Das Ganze funktioniert selbstverständlich nur, wenn die Lesezeichen im ursprünglichen Browser am jeweiligen Computer gespeichert sind.

Sollte der gewünschte Browser hier nicht als Option zur Verfügung stehen, so kann mit der Tastenkombination [STRG] + [SHIFT] + O die Firefox-Bibliothek aufgerufen werden. Unter dem Menüpunkt "Importieren und Sichern" lassen sich hier Lesezeichen vom alten Browser als HTML-Datei hochladen. Das ist etwa dann praktisch, wenn sich die Lesezeichen bzw. der alte Browser nicht am jeweiligen Computer befinden. In der Firefox-Bibliothek befindet sich übrigens auch der Download-Button für Lesezeichen - für all jene, die von Firefox auf Chrome, Safari, etc. umsatteln wollen.