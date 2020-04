Skype: Videokonferenzen auch ohne Anmeldung möglich

Videochat-Apps sind seit Verhängung der Coronavirus-Ausgangsbeschränkungen der große Trend. Während die App Zoom in den vergangenen Wochen höchste Popularitätswerte genoss, geriet sie zuletzt durch mangelhaften Privatsphärenschutz wieder in Verruf. Microsoft versucht nun, in die Kerbe zu schlagen und bewirbt die Funktion Meet Now für Skype. Ähnlich, wie es viele bereits von Zoom kannten, benötigt man nun weder App noch ein Konto bei Skype, um Videotelefonate mit mehreren Teilnehmern zu führen.