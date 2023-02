Snapchat startet Chatbot, entschuldigt sich im Voraus

Nach Microsoft setzt jetzt auch Snapchat auf den weltweit gehypten Chatbot ChatGPT. Der Messengerdienst erweitert seine App um eine künstliche Intelligenz namens "My AI", die auf ChatGPT fußt. My AI soll zunächst nur Abonnent*innen des Bezahlabos "Snapchat Plus" zur Verfügung stehen. Das teilte der Mutterkonzern Snap kürzlich in einem offiziellen Blogpost mit.

Laut Snapchat sollen Nutzer*innen mit dem Bot über die App chatten können wie mit einem echten Menschen. Das Interface soll dabei einer gewöhnlichen Snapchat-Konversation nachempfunden sein. "Die große Idee ist, dass wir nicht nur jeden Tag mit unseren Freund*innen und unserer Familie sprechen, sondern auch jeden Tag mit der KI", so Snap-Geschäftsführer Evan Spiegel gegenüber The Verge. Der Bot soll User*innen unter anderem Tipps für mögliche Geburtstagsgeschenke geben.

Chatbot halluziniert

Wie andere ChatGPT-Anwendungen dürfte aber auch Snapchats My AI dazu neigen, zu "Halluzinieren". Dieser Begriff wird im Zusammenhang mit KI verwendet, wenn Modelle ungenaue Schlüsse über ein Thema oder eine Situation ziehen, die nicht in ihrem Trainingsdatensatz enthalten sind.

Bei ChatGPT äußert sich eine Halluzination etwa im Generieren von Halbwahrheiten oder gar Fehlinformation, die allerdings sehr glaubwürdig erscheinen. Besonders gern erfindet die KI etwa non-existente akademische Abhandlungen oder Autor*innen.