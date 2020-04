"Stopp Corona"-App: 26 Empfehlungen, keine kritischen Fehler

Nachdem das Rote Kreuz und die App-Entwickler Accenture planen, den Quellcode der „Stopp Corona“-App öffentlich freizugeben, konnten Datenschützer diesen vorab auf seine Sicherheit prüfen. In einer Pressekonferenz präsentierten Christian Kudera von SBA Research gGmbH, Thomas Lohninger, Geschäftsführer von epicenter.works und der Jurist Max Schrems von NOYB nun die Ergebnisse ihrer Untersuchung.

Insgesamt wurden 26 Empfehlungen ausgesprochen, von denen bereits heute 16 behoben werden sollen. Weitere 3 sollen bis Ende nächster Woche angepasst werden und weitere in den nächsten 4 Wochen. Keine dieser Empfehlungen sei kritisch, sagt Lohninger.

Datenschutzprobleme werden überarbeitet

2 große Datenschutzprobleme haben die Analysten angesprochen. Zum einen erstellt das Rote Kreutz derzeit Statistiken über die Nutzung der App um herauszufinden, wie viele Menschen sie aktiv nutzen. Allerdings könnte dieses Sammeln dazu führen, dass Nutzer deanonymisiert werden können. Daher wird das Rote Kreuz laut Kudera die Erhebung der Daten stoppen.

Desweiteren würde der öffentliche Schlüssel, den Nutzer an andere Nutzer senden, nur einmal erzeugt und dann immer wieder weitergegeben. Dieser Schlüssel wird allerdings nicht nur dann gesendet, wenn man eine Kontaktperson trifft, sondern regelmäßig im Hintergrund. Damit könnten Menschen Bewegungsprofile erstellen, wenn sie diese Keys auf großen Plätzen, in U-Bahnen oder Supermärkten abgreifen würden. Auch hier will das Rote Kreuz bis Ende nächster Woche reagieren.

16 Hotfixes

Grundsätzlich zeigten sich alle Datenschützer sehr zufrieden mit der App und der schnellen Reaktion des Roten Kreuz. Die 16 Hotfixes, die bereits heute umgesetzt werden sollen, betreffen vor allem datenschutzrechtliche Formulierungen, beispielsweise in den AGBs. Ein großes Anliegen war Lohninger der langfristige Umstieg vom der derzeit verwendeten p2pKit-Lösung, bei der Daten auf einen Server übertragen werden, statt sie dezentral auf den Smartphones zu speichern. Eine Umsetzung dessen sei aber eine technische Herausforderung, die nicht auf die Schnelle behoben werden könne.

Dass das Rote Kreuz bei einer Infektionsmeldung über die Telefonnummern der jeweiligen Person verfügt ist laut Schrems kein Problem. Da COVID-19 eine meldepflichtige Krankheit ist, sei das ein normaler Vorgang. Zudem soll die Transparenz abschreckend wirken, um Missbrauch der App vorzubeugen. Eine noch bessere Lösung wäre es trotzdem, statt der Telefonnummer einen individuellen Token zu verwenden, empfiehlt Schrems.

Die App „Stopp Corona“ wurde bisher 400.000 Mal heruntergeladen. Sie soll beim „Containment“ der Corona-Pandemie helfen. Menschen können mit der App ihre sozialen Kontakte per „digitalem Handshake“ tracken. Bei einer Infektion oder dem Verdacht auf eine Infektion können Menschen so schnell ihre Kontakte informieren.