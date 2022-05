Telegram bricht Versprechen, für immer gratis zu sein

Schon Anfang Mai tauchte eine Beta-Version von Telegram auf, bei der Reactions und Sticker hinter einer Bezahlschranke steckten. Jetzt gibt es erneut Hinweise darauf, dass Telegram bald Geld von seinen User*innen haben will.

In der englischsprachigen Version von Telegram liest man derzeit beim Erststart: „Telegram is free forever. No ads. No subscription fees.“, berichtet Androidpolice. Übersetzt: „Telegram ist für immer gratis. Keine Werbung. Keine Abogebühren.“