Telegram Premium kostet 5 US-Dollar im Monat

Premium-Nutzer*innen haben zudem weniger Limits beim Folgen von Kanälen, sortieren und erstellen von Chats und Speichern von Medieninhalten. So kann man 1.000 statt 500 Kanälen folgen, 10 statt 5 Chats anpinnen und 400 statt 200 Gifs in den Favoriten speichern.

So können Premium-Mitglieder 4 Gigabyte große Dateien in die Cloud laden. Für Free-Nutzer*innen bleibt die Dateigröße auf 2 GB beschränkt. Zudem sollen die Uploads und Downloads in der "schnellstmöglichen" Geschwindigkeit verfügbar sein. Weiter spezifiziert wird das aber nicht. Ob beispielsweise die Geschwindigkeit bei kostenlosen Accounts gedrosselt wird, erfährt man nicht. Es heißt lediglich, dass alle bisherigen Funktionen der kostenlosen Variante bestehen bleiben.

Sprachnachrichten zu Text umwandeln

Um die vielen Chats zu sortieren können Abonnent*innen sie in Ordnern gliedern. So kann man etwa zwischen Familie, Freunde und Arbeit unterscheiden. In einigen Ländern spielt Telegram in größeren Kanälen bereits Werbung aus. Premium-Nutzer*innen bekommen das nicht angezeigt.

Eine Funktion, die manche vielleicht besonders locken könnte, ist Sprache-zu-Text. Dabei kann man Sprachnachrichten automatisch in Text umwandeln lassen, wenn man sie nicht anhören kann oder möchte.