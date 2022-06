Telegram-Gründer bestätigt Premium-Abo, das im Juni kommt

Anfang Mai tauchte eine Beta-Version von Telegram auf, bei der Reactions und bestimmte Sticker plötzlich hinter einer Bezahlschranke steckten. Das war der erste Hinweis darauf, dass sich bei dem beliebten Messenger-Dienst bald was ändern wird. Nun hat es der Gründer von Telegram, Pavel Durov, offiziell bestätigt: Telegram führt in Kürze ein Premium-Abo ein. Dieses soll noch im Laufe des Monats kommen.

Durov betonte jedoch gleichzeitig, dass die Basis-Funktionen von Telegram immer kostenlos bleiben werden und auch weiterhin an neuen Gratis-Features gearbeitet werden wird.



Telegram hat laut Durov in der Vergangenheit auch mit Werbung experimentiert, die den Nutzer*innen in privaten Nachrichten angezeigt wurde. Diese Form der Finanzierung des Messengers sei zwar erfolgreicher gewesen als gedacht, aber der Telegram-Gründer ist der Meinung, dass Telegram vor allem ein nutzerfinanziertes Produkt bleiben sollte.

Files und Bilder versenden in größeren Mengen

Daher möchte man in Kürze Premium-Features zur Verfügung stellen, für die jene zahlen sollen, die den Dienst intensiv nutzen, mehr oder größere Bilder und Files verschicken und auf gar keinen Fall umsteigen wollen.



Welche Features das genau sein werden, die im Premium-Abo verfügbar sein werden, hat Durov allerdings noch nicht angekündigt. Er spricht jedoch davon, dass auch die restlichen Nutzer*innen davon profitieren würden, denn diese könnten in Zukunft etwa auch große Dokumente über Telegram empfangen.

Eines der am häufigsten nachgefragtesten Features war nämlich, das Datenlimit für Uploads von Bildern, Chats und Files zu erhöhen. Dies soll nun eines der Features sein, das Premium-Nutzer*innen zur Verfügung stehen wird. „Engadget“ schreibt, dass das Limit für File-Uploads für Premium-Nutzer*innen 4 GB betragen soll.