Microsoft Copilot bekommt neue KI-Tools

Viele Menschen nutzen Microsoft und einige auch den Assistenten Copilot. Dieser soll nun 2 neue KI-Agenten bekommen. Damit sollen alltägliche Aufgaben noch schneller erledigen werden können.

Konkret geht es um Researcher und Analyst, die nun Teil von Microsoft’s Copilot werden. Damit sollen Datenanalysen und komplexe Rechercheaufgaben noch schneller von der Hand gehen.

Researcher

Der Researcher-Agent funktioniert ähnlich wie die Deep-Research-Funktionen von OpenAI und Google. Damit sollen also komplexe Recherchen durchgeführt werden können. Das Tool soll Copilot in die Lage versetzen, auf das Internet zuzugreifen und die gesammelten Informationen in einem übersichtlichen Bericht mit Quellenangaben zusammenzufassen.

Dieses Research-Tool basiert auf OpenAI’s Deep Research model, das mit den Deep-Search-Funktionen von Copilot kombiniert wurde. Damit kann Copilot die Recherche auch mit Daten aus Mails, Meetings und Chats kombinieren, wodurch Berichte eine persönliche Note erhalten.