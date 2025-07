Uber will autonome Robo-Taxis weltweit anbieten

Zu Beginn sollen autonome Fahrzeuge in Asien und dem Nahen Osten eingesetzt werden. Aber auch in Europa soll es in Zukunft Robotaxis geben.

Uber hat bekannt gegeben, mit dem Suchmaschinen-Giganten Baidu aus China zu kooperieren. Das Technologie-Unternehmen betreibt dort auch eine Robotaxi-Flotte, die mit der Hilfe von Uber auf die ganze Welt ausgedehnt werden soll. Man soll die autonomen Autos künftig einfach über die Uber-App bestellen können.

“Diese Zusammenarbeit wird sich darauf konzentrieren, das Angebot an erschwinglichen und zuverlässigen Mitfahrgelegenheiten zu erhöhen, indem die fortschrittlichen autonomen Fahrzeuge von Baidu in das ausgedehnte Netzwerk von Uber integriert werden”, heißt es in der Presseaussendung von Uber. Die autonomen Taxis sollen mittelfristig auch auf europäischen Straßen fahren.

Kooperation für autonomes Fahren

Bei der Kooperation handelt es sich um eine mehrjährige strategische Partnerschaft, die autonomes Fahren in mehreren Ländern ermöglichen soll. Tausende autonome Fahrzeuge sollen dadurch über die Uber-App vermittelt werden.

In Zukunft soll man in der App wählen können, ob man mit einem menschlichen Fahrer unterwegs sein oder ein Robotaxi nutzen möchte. Zu Beginn sollen autonome Fahrzeuge zunächst in Asien und dem Nahen Osten eingesetzt werden. Das soll noch dieses Jahr passieren.

Aber auch in Europa und Ozeanien soll es in Zukunft Robotaxis von Baidu geben. Wie Heise berichtet, sollen die ersten autonomen Fahrzeuge von Baidu in der Schweiz und der Türkei fahren. Tests sollen demnach bereits Ende des Jahres beginnen.

Nicht die erste Kooperation

Uber scheint im autonomen Fahren großes Potenzial zu sehen. Einst hatte das Unternehmen auch seinen eigenen Bereich im Unternehmen, um autonome Fahrzeuge anbieten zu können. 2020 musste diese aber an Aurora Technologies verkauft werden, um Verluste einzudämmen.

Seitdem scheint sich Uber immer wieder um Kooperationen zu bemühen, um autonomes Fahren anbieten zu können. Beispielsweise arbeitet das Unternehmen mit dem Start-up Momenta aus China oder VW zusammen. Durch letztere Kooperation sollen Kundinnen und Kunden in den USA künftig die autonom fahrenden VW ID.Buzz buchen, wie Heise berichtet. Der Dienst soll 2026 starten. Außerdem arbeitet Uber in den USA seit vergangenen Jahr mit der General-Motors-Tochter “Cruise” zusammen.

In einem Interview mit The Verge hat Uber-Chef Dara Khosrowshahi auch erklärt, dass er gerne mit Tesla kooperieren würde. Er hat aber auch Teslas Kamerasystem für autonomes Fahren infrage gestellt.

Von der Suchmaschine zum autonomen Taxi

Das chinesische Unternehmen Baidu wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ursprünglich Betreiber einer Suchmaschine. Laut eigenen Angaben betreibt das Unternehmen über 1.000 fahrerlose Fahrzeuge in über 15 Städten. Beispielsweise gibt es die autonomen Fahrten in Abu Dhabi und Dubai.

Fahrten mit autonomen Taxis von Baidu können über die App Apollo Go gebucht werden bzw. in Zukunft eben auch über Uber. Seit Mai wurden über die Apollo Go App mehr als 11 Millionen Fahrten angeboten, heißt es von dem Unternehmen. "Wir sind bestrebt, die Vorteile der Technologie des autonomen Fahrens mehr Menschen in mehr Märkten zugänglich zu machen, und diese Partnerschaft mit Uber ist ein wichtiger Meilenstein bei der weltweiten Einführung unserer Technologie", so der CEO von Baidu Robin Li.