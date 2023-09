Ab Oktober funktioniert WhatsApp auf diesen Handys nicht mehr

Die Systemanforderungen für den Messenger werden in den kommenden Wochen angehoben.

Mit mehr als 5 Milliarden Downloads allein auf Android und mehr als 2 Milliarden aktiven Nutzer*innen weltweit gilt WhatsApp als der meistgenutzte Messenger-Dienst. Einige dieser 2 Milliarden User*innen werden sich ab 24. Oktober etwas überlegen müssen, wenn sie WhatsApp weiterhin verwenden wollen.

An diesem Tag hebt nämlich der Messenger-Dienst die Systemanforderungen an, sodass einige Smartphones aus dem Support fallen. In der Folge kann WhatsApp auf diesen Handys nicht mehr genutzt werden.

Android 5.0 und iOS 12

Ab dem 24. Oktober 2023 werden nur noch Android-Betriebssysteme der Version 5.0 und höher unterstützt, heißt es auf der Website des Messengers. Bei dem Apple-Betriebssystem hat sich nichts geändert - iPhones ab iOS 12 werden weiterhin unterstützt.

Wer noch immer ein Smartphone verwendet, das unter einer älteren Android-Version läuft, sollte von WhatsApp über die Support-Ende benachrichtigt werden. "Wir erinnern dich ein paar Mal daran, ein Upgrade durchzuführen", schreibt WhatsApp. Allzu viele Android-Nutzer*innen werden von den angehobenen Systemanforderungen allerdings nicht betroffen sein.

Nicht allzu viele Android-User*innen betroffen

Im Mai 2023 waren etwa lediglich 0,5 Prozent aller weltweit in einem GSM-Netz aktiven Android-Geräte der Betriebssystemversion 4.4 zuzuordnen. Hinzu kommen noch alle Handys, die unter Android 4.4 laufen, aber nicht mit einem Mobilfunknetz verbunden sind. Wie viele das sind, lässt sich nicht sagen.

Ein Ausweichen auf einen alternativen Messenger-Dienst nützt den Betroffenen allerdings nichts. Signal verlangt ebenso Android 5.0 oder höher und für Telegram muss auf einem Handy mindestens Android 6.0 laufen.

Diese Handys fallen darunter

Wer ein sehr altes Handy nutzt, kann in den Einstellungen unter "Software" oder "Über das Telefon" nachschauen, welche Android-Version auf dem Gerät läuft. Zu den Smartphones, die nicht auf Android 5.0 updaten können, zählen unter anderem folgende Geräte.