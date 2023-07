Jeder kann per Mail fremde WhatsApp-Accounts deaktivieren lassen

WhatsApp erlaubt es jeder Person, einen fremden Account zu deaktivieren, solange man die Telefonnummer des zu deaktivierenden Accounts kennt. Das ist alles andere als durchdacht, kann aber auch wieder rückgängig gemacht werden.

In seinen FAQs schreibt WhatsApp selbst, dass man einfach eine E-Mail mit dem Text „Verloren/Gestohlen: Bitte deaktiviert meinen Account“ und der Telefonnummer an den Support schicken soll. Die E-Mail-Adresse selbst muss dabei nicht mit dem Account in Verbindung stehen.

Sicherheitsmaßnahme

Die Funktion soll verhindern, dass fremde Personen den WhatsApp-Account eines verlorenen oder gestohlenen Smartphones nutzen können. Wird der Account deaktiviert, hat man allerdings 30 Tage Zeit, um sich wieder einzuloggen und den Account zu reaktivieren. Twitter-Nutzer Jake Moore entdeckte den Fehler vor wenigen Tagen.