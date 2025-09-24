So könnt ihr jetzt Nachrichten in WhatsApp automatisch übersetzen

Zu Beginn werden 6 Sprachen für Android und 19 Sprachen für iPhones verfügbar sein.

WhatsApp gehört mit mehr als 3 Millionen Nutzerinnen und Nutzern in rund 180 Ländern zu der beliebtesten Messaging-Apps. Dort gibt es jetzt wieder eine Neuerung.

Meta veröffentlicht eine Funktion für WhatsApp, die es ermöglicht, Nachrichten direkt in der App zu übersetzen. Zu Beginn werden 6 Sprachen für Android und 19 Sprachen für iPhones verfügbar sein, heißt es von Meta. Aktuell wird die Funktion schrittweise ausgerollt.

Wie man die Funktion nutzen kann

Um die neue Übersetzungsfunktion zu nutzen, muss man die jeweilige Nachricht länger gedrückt halten. Dadurch erscheint die Option „Übersetzen”.

Zunächst wählt man die Sprachen aus, die genutzt werden sollen. Außerdem können die Sprachen heruntergeladen werden, um sie in Zukunft nutzen zu können. Diese Funktion steht nicht nur für Privatnachrichten, sondern auch für Gruppen oder Channels zur Verfügung.

Um die Privatsphäre zu schützen, erscheinen die Übersetzungen nur auf dem Smartphone. Dort seien sie vom Unternehmen nicht einsehbar, versichert Meta.

Bonus für Android-Nutzer

Die verfügbaren Sprachen für Android-Nutzerinnen und Nutzer sind Spanisch, Englisch, Hindi, Portugiesisch, Russisch und Arabisch. iPhone-User bekommen gleich zu Beginn mehr als 19 Sprachen. Darunter auch Deutsch oder Französisch.

Auch wenn Android-Smartphones zu Beginn weniger Sprachen erhalten, bekommen sie eine praktische Einstellung. Demnach können Android-Nutzerinnen und -Nutzer die automatische Übersetzung für einen gesamten Chat aktivieren.

Im Laufe der Zeit sollen weitere Sprachen hinzugefügt werden.