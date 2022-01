WhatsApp bekommt praktisches Facebook-Feature

Gerade in Gruppenchats ist dies eine äußerst praktische Funktion, weil die Übersichtlichkeit des Chats erhalten bleibt. Auf WhatsApp ist dieses Reaction-Feature bislang nicht verfügbar. Hier muss für jede Reaktion eine eigene Nachricht verfasst werden - auch wenn es lediglich ein Daumen-nach-oben-Emoji ist.

So sehen die Reaction-Emojis in WhatsApp aus

WhatsApp bekommt Reaction-Emojis

Das soll sich aber demnächst ändern: Bereits im September wurde bekannt, dass WhatsApp an einer solchen Reaction-Funktion arbeitet. Damals hat der auf WhatsApp spezialisiert Blog WABetaInfo einen Screenshot dieses Features veröffentlicht.

Nun ist dieselbe Funktion in einer öffentlich zugänglichen Beta-Version des Messengers erneut aufgetaucht, nämlich in der Version 22.2.72 für iOS-Geräte. Laut einem Bericht von WABetaInfo deutet dies darauf hin, dass das Reaction-Feature fertig ist und demnächst an mehr und mehr WhatsApp-Nutzer*innen verteilt wird.