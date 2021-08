WhatsApp Web erhält neue Funktion für Fotos

Wer WhatsApp auf dem Smartphone nutzt, weiß, dass dort Bilder vor dem Versenden bearbeitet werden können. Seit rund 5 Jahren steht diese Funktion auf der mobilen Version des Messengers bereit. Nun kommt das Foto-Feature endlich auf die Desktop-Variante von WhatsApp.

Will man auf dem Desktop ein Foto an einen WhatsApp-Kontakt versenden, bekommt man in der Version 2.2130.9 von WhatsApp Web nun mehrere Fotobearbeitungs-Tools angezeigt.