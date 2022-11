Nach Tech-Crackdown: Alibaba-Gründer lebt zurückgezogen in Tokio

Der chinesische Milliardär Jack Ma soll sich seit fast 6 Monaten in Japan aufhalten.

Der Alibaba-Gründer Jack Ma soll sich Berichten zufolge mit seiner Familie in Tokio verstecken. Währenddessen wird in Peking hart gegen die großen Tech-Unternehmen des Landes und seine mächtigsten und reichsten Geschäftsleute vorgegangen.

Seit 2 Jahren ist Ma kaum öffentlich gesichtet worden, nachdem er auf einem Gipfeltreffen in Shanghai die Haltung chinesischer Regulierungsbehörden gegenüber Technologieunternehmen kritisiert hatte. Ihm zufolge würden sie Innovationen ersticken. Die futurezone hat berichtet.

Seit 6 Monaten in Tokio

Anfang 2021 wurde dann lediglich ein Online-Video veröffentlicht, der laut einem Analysten als „Geiselvideo“ bezeichnet wurde. Des Längeren führt der Milliardär ein zurückgezogenes Leben außerhalb seines Heimatlandes China. Aktuell soll der 58-Jährige in Japan leben – konkret soll er mit seiner Familie seit fast 6 Monaten in Tokio wohnen, wie die Financial Times (hinter einer Paywall) enthüllte.