Craig Federighi: Malware-Level bei Macs ist "inakzeptabel"

Derzeit läuft der Prozess zwischen Apple und dem Fortnite-Entwickler Epic. Im Zeugenstand sagte am Mittwoch Apples Software-Chef Craig Federighi aus. Er hob die Vorteile eines abgeschotteten Systems wie iOS hervor, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit.

Dabei machte er eine durchaus überraschende Bemerkung über den derzeitigen Zustand von macOS, berichtet The Verge. Würde man Sicherheitstechniken des Mac auf das iOS-Ökosystem anwenden, das von vielen verschiedenen Geräten genutzt wird, würde es noch stärker mit Schadsoftware überrannt als es bereits der Fall sei, sagte der Apple-Software-Chef. "Wir haben ein Level an Malware auf dem Mac, das wir nicht akzeptabel finden und das viel schlimmer ist als bei iOS".

Öffnung gefährde Sicherheit des Systems

Die Aussage folgte auf die Frage der Richterin, ob man für iOS nicht ein ähnliches System einführen könne, wie es auf Macs genutzt wird. Dort sei es möglich, externe Softwareanbieter wie den Epic Game Store zuzulassen. Auf iOS-Geräten würde dieser Schritt die Sicherheit des Systems gefährden, sagte Federighi.

Auf die Frage, ob macOS sicher sei, verglich er das Betriebssystem mit einem Auto: "Wenn man wie bei einem Auto weiß, wie man es bedient und welchen Regeln man befolgen muss, dann - ja." Kenne man sich nicht aus, so könnte Schadsoftware auf dem Mac landen, wie es auch bei einigen seiner Familienmitglieder der Fall gewesen sei.

"Kindersicheres" iOS

iOS sei eine "kindersichere" Variante von macOS: "Mit iOS haben wir etwas geschaffen womit Kinder - selbst Kleinkinder - sicher umgehen können. Es ist wirklich ein anderes Produkt".

Epic und Apple streiten in einem Prozess über die Bedingungen im Apple App Store und die Abgaben an Apple (futurezone berichtete). Der Spieleentwickler will einen eigenen App Store betreiben und keine Provision mehr an Apple bezahlen. Apple argumentiert, Nutzer*innen nur mit einem abgeschotteten App Store vor Betrug schützen zu können. Apple-Chef Tim Cook soll am Freitag in dem Prozess aussagen.