Fortnite-Streit: Apple sperrt Entwickler-Konto von Epic

Nun folgte ein weiteres Kapitel. Hintergrund ist die Veröffentlichung von iOS 17.4 . Erstmals in der Geschichte der iPhones lässt Apple auf Druck der EU seit dem Update zu, dass Anwendungen über externe App-Stores installiert werden können. Das feierte Epic und kündigte einen eigenen App-Store für europäische Nutzer*innen an. Die Rückkehr von Fortnite als natives Game unter iOS war zum Greifen nah.

In einem anwaltlichen Schreiben, das Epic in seinem Blog veröffentlicht hat, argumentiert Apple, dass Epic sich in der Vergangenheit als kein zuverlässiger Partner erwiesen habe. Epic selbst sieht in dem Schritt eine “ernsthafte Verletzung” des Digital Market Acts (DMA) der EU. Jener ist die Grundlage dafür, dass Apple die externen Apps zulassen muss.

Epic sieht in Apples Schritt einen Gegenschlag dafür, dass Chef Tim Sweeney zuvor die Richtlinien für externe App-Stores scharf kritisiert hatte. App-Store-Chef Phil Schiller hat in einem E-Mail an Sweeney auch direkt Bezug auf die strittigen Kommentare genommen. Seine “farbenfrohe Kritik” ließe darauf schließen, dass sich Epic nicht an die strengen App-Store-Regeln halten wolle. Dies würde die Sicherheit von iPhone-Nutzer*innen gefährden.