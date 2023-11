Tumulte bei OpenAI: Was hinter dem Chaos beim ChatGPT-Macher steckt

Update, 20.11. 18 Uhr: Die Zahl der Unterzeichner*innen des offenen Briefs ist von 505 auf mehr als 600 angestiegen, darunter ist auch Ilya Sutskever. Der Artikel wurde entsprechend aktualisiert.

ChatGPT löste einen Hype um Künstliche Intelligenz (KI) aus. Man kann den Chatbot alles Erdenkliche fragen und er wird eine Antwort geben. Auch Texte, wahlweise mit kuriosen Aufgabenstellungen wie „schreibe einen Wetterbericht im Stil von Thomas Bernhard“ lassen sich per Anweisung generieren. Ganze Bücher kann der Bot in wenigen Minuten in wenigen Absätzen zusammenfassen.

Zuerst Rückkehr, dann Wechsel zu Microsoft

Bei OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT, rumort es derzeit aber gewaltig. Am Freitag wurde völlig überraschend bekannt, dass Unternehmenschef Sam Altman seinen Posten räumt. Der Aufsichtsrat befand Altman als nicht länger geeignet. Über die genauen Ursachen von Altmans Rausschmiss herrscht Unklarheit. In einer offiziellen Stellungnahme heißt es kryptisch, dass der entlassende CEO in seiner Kommunikation nicht „offen genug“ war. Die rund 700 Mitarbeiter*innen wurden vorab nicht informiert, genauso wenig wie Microsoft, das Milliarden in das Unternehmen investiert hat. Am Samstag wurde dann eine Rückkehr von Altman zu OpenAI in den Raum gestellt. Am Montag wurde verlautbart, dass Altman und weitere Mitarbeiter*innen zu Microsoft wechseln.

In einem offenen Brief forderten zudem 600 der 700 Mitarbeiter*innen den Aufsichtsrat selbst zum Rücktritt auf. Sie wollen auch die Rückkehr Altmans. Ansonsten würden sie ebenfalls zu Microsoft wechseln, wie es heißt. Zu Beginn hatten 505 Personen den Brief unterzeichnet, die Zahl wächst aber kontinuierlich.