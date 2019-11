Cybertruck lässt Tesla-Aktie einbrechen

Aktie auf Talfahrt

Kostete das Papier vor der Präsentation noch rund 357 US-Dollar, liegt die Aktie nun bei 333 Dollar. Zeitweise hat die Tesla-Aktie sogar mehr als sieben Prozent eingebüßt.

Schon im Vorfeld der Cybertruck-Präsentation waren Anleger und Investoren bereits in Sorge wegen des Designs des Tesla-Wagens. Das ungewöhnliche Aussehen könnte für die traditionelle Pick-up-Zielgruppe in den USA zu futuristisch sein. Kommt das Design nicht an, werde der Cybertruck wohl ein Nischendasein fristen, befürchteten die Analysten.