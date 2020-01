Daimler-Tochter elektrifiziert die kultigen gelben US-Schulbusse

Die Daimler-Tochter zog den bislang größten Auftrag für elektrische Schulbusse in den USA an Land, teilte Daimler am Dienstag mit. In einem ersten Schritt sollen im US-Bundesstaat Virginia 50 vollelektrische Schulbusse in dem kultigen Design angeboten werden. Daimler arbeitet dabei mit dem Energieanbieter Dominion Energy zusammen, der die Umstellung von insgesamt 1.050 Schulbusse von Diesel auf Elektro in dem Bundesstaat plant.

Die Akkutechnologie stamme aus einer Zusammenarbeit mit dem kalifornischen Unternehmen Proterra und verfüge über eine Kapazität von 220 kWh. Die Reichweite soll 134 Meilen (rund 215 Kilometer) betragen.

Die Busse sollen mittels Schnellladesystem innerhalb von 3 Stunden aufgeladen werden können, heißt es in der Daimler-Mitteilung weiter. Über Vehicle-to-Grid-Technologie (V2G) soll elektrische Energie auch wieder zurückgespeist werden können.