Digitale Gästemeldung im Tourismus immer verbreiteter

Das Unternehmen Feratel ist für 75 Prozent aller Gästemeldungen in Österreich verantwortlich.

Im vergangenen Jahr wurden in Österreich 137 Millionen Gesamtnächtigungen gezählt. Drei Viertel davon, nämlich 102,8 Millionen Nächtigungen, wurden über das Gästemeldungssystem der Firma Feratel abgewickelt. Bei Feratel gingen dabei bereits 89 Prozent aller Meldevorgänge über digitale Kanäle ein, nur 11 Prozent setzten noch auf die klassische Papiermeldung.

Gäste können heutzutage selbst mittels Online- und Pre-Checkin die Anmeldung vornehmen, Gemeinden und Tourismusverbände erhalten die Meldedaten automatisiert. In der Tiroler Tourismusregion Serfaus-Fiss-Ladis sind etwa bereits 98 Prozent der Gästemeldungen digital, das Burgenland kommt sogar auf 100 Prozent digitaler Meldungen.

Weitere Funktionen

Die Lösung umfasst zudem weitere Funktionen wie Reisepass-Scan, die Aktivierung von Gästekarten oder Liftkarten über integrierte Schnittstellen zu Hotelprogrammen, die DSGVO-konforme Abfrage zusätzlicher Informationen zu Anreiseart oder Urlaubsmotiven sowie die Abrufbarkeit und Auswertung sämtlicher Daten über Business Intelligence Tools.

Und auch für die Zukunft sieht man sich bei dem Unternehmen gerüstet. "Für die in Österreich geplante neue Gästeblattlösung mit zentraler Betriebs ID sowie Schnittstelle zu einem zentralen Melderegister ist Feratel bestens vorbereitet, da ähnliche Lösungen in anderen Ländern bereits von uns umgesetzt wurden", so Feratel-CEO Markus Schröcksnadel.