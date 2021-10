Digitalisierung: Klein- und Mittelunternehmen auf Aufholkurs

Die Pandemie hat einen Digitalisierungsschub ausgelöst, heißt es von vielen Seiten. Zahlreiche Klein- und Mittelunternehmen (KMU) aus Österreich haben dennoch Aufholbedarf. Hutchinson Drei Austria hilft ihnen dabei.

futurezone: Welche Art von Betrieben sind im Kontext der Digitalisierung in Österreich schon gut aufgestellt?

Elisabeth Rettl: Wir machen seit ein paar Jahren eine Studie gemeinsam mit Arthur D. Little und heuer auch erstmals mit marketmind, in deren Rahmen wir den Digitalisierungsgrad der heimischen Unternehmen messen. Was herausgekommen ist – und das hat uns selber erstaunt – ist, dass im Schnitt zwar die Digitalisierung der Betriebe gestiegen ist, das aber vor allem getrieben wurde durch die Digitalisierung der größeren Unternehmen. KMU haben sich eigentlich so gut wie gar nicht weiterentwickelt.