Elon Musk deutet an, dass er Disney kaufen möchte

Am vergangenen Wochenende war Elon Musk in Los Angeles unterwegs. Dort besuchte er eine Filmpremiere. Viele fragten sich, warum sich der reichste Mann der Welt dafür extra Zeit nimmt, denn gezeigt wurde ein relativ unbekannter Independent-Film namens „Lola“. Grund für Musks Kommen könnte ein anderer Gast sein: Nelson Peltz, ein wichtiger Geschäftspartner von Disney-Boss Bob Iger, dessen Tochter Nicola bei „Lola“ Regie führte.

Gemeinsames Bündnis gegen Disney-Boss?

Als Elon Musk von einem Reporter gefragt wurde, warum er das Event besuchte, antwortete der Tesla-Boss: „Ich bin nur mit Freunden hier... und überlege, welche Unternehmen ich kaufen soll“. Dann ging er lachend davon. Damit löste er Spekulationen aus, ob er Kaufabsichten für Disney haben könnte - auch wenn das eher unwahrscheinlich ist.

In der Vergangenheit hatte Musk Disney-Boss Bob Iger persönlich kritisiert: Im Dezember sagte er etwa, dass dieser „soft gefeuert gehöre“. Auch Nelson Peltz ist ein bekannter Iger-Kritiker. Als wichtiger Investor und Geldgeber des Unterhaltungskonzerns hat er dort auch einiges zu sagen. So schlug er bereits vor, Iger rauszuwerfen. Es könnte also sein, dass sich Peltz und Musk jetzt zusammentun – und gemeinsam ihren Kreuzzug gegen Iger fortsetzen.

Mit Disney auf Kriegsfuß

Tesla verbannte im Dezember die Disney-Apps aus seinen Autos. Disney hatte zuvor seine Werbeaktivitäten auf der Plattform X eingestellt, woraufhin Musk sich online gegen Iger richtete: "Was dieser Werbeboykott bewirken wird, ist, dass er das Unternehmen umbringt. Und die ganze Welt wird wissen, dass diese Werbekunden das Unternehmen getötet haben."

Derzeit ist es dennoch eher unwahrscheinlich, dass Musk ernsthafte Absichten hat, den Unterhaltungskonzern zu kaufen. Disney ist sehr viel Wert – ca. 180 Mrd. US-Dollar. Das persönliche Vermögen von Musk liegt mit 198,8 Mrd. Dollar allerdings nur knapp darunter.