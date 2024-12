Diese Drohne hat Füße wie ein Vogel

Die Raven-Drohne könne nämlich überraschenderweise äußerst energieeffizient in den Flug starten, wie die Forscher vom Laboratory of Intelligent Systems an der École Polytechnique Fédérale de Lausanne schreiben.

Sprungstart als besonders energieeffizient

Angetrieben wird die Drohne von einem nach vorne gerichtetem Propeller, in der Luft gehalten wird sie von fix verbauten Tragflächen, die eine Flügelspannweite von einem Meter weisen. Ihr Gewicht beträgt 600 Gramm.

Der Propeller ist stark genug, um die Drohne vom Stand aus in die Luft zu bringen. Diese Startstrategie wurde dem Sprungstart und einem Fallstart verglichen - wenn sich Vögel etwa einen Ast hinunterfallen lassen, um in den Flug überzugehen.

Überraschenderweise benötigte die Drohne beim Sprungstart am wenigsten Energie, um in den Flug zu starten. Beim Propellerstart aus dem Stand benötigte Raven laut den Forschern um 9,7-mal so viel Energie, beim Fallstart 4,9-mal so viel.

