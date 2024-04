Musk will Milliarden-Bonus trotz Massenkündigungen bei Tesla

18.04.2024

14.000 Menschen stehen bei Tesla vor der Kündigung. Der Milliarden-Bonus sei aber eine Frage von "Fairness und Respekt".

Tesla kündigt gerade 10 Prozent der Belegschaft - das sind rund 14.000 Menschen. Gleichzeitig will Firmenchef Elon Musk an seinem Milliarden-Bonus festhalten. Ein Gericht hatte zuvor die Auszahlung torpediert. Nun will Musk, dass die Aktionär*innen erneut über das Dutzende Milliarden Dollar schwere Aktienpaket abstimmen. Keine faire Vereinbarung 2018 billigten die Aktionär*innen das Aktienpaket für Musk, dessen Wert damals mit 56 Milliarden Dollar angegeben wurde. Ein Richterin in Delaware hatte diese Vereinbarung erst kürzlich nach einer Anlegerklage gekippt. Sie kam zu dem Schluss, dass Musk bei der Vereinbarung der großzügigen Vergütung im Tesla-Verwaltungsrat zu viel Einfluss im Hintergrund gehabt habe, als dass man von einem fairen Verfahren sprechen könne. Außerdem sollen die Aktionär*innen darüber im Dunkeln gelassen worden sein, sodass sie keine Möglichkeit gehabt hätten, eine gut überlegte Entscheidung zu treffen.

Anleger*innen nicht korrekt informiert Musk zeigte sich nach dem Urteil Ende Januar umgehend offen für einen Umzug von Tesla von Delaware nach Texas. Er hatte bereits die Firmenzentrale von Kalifornien zum großen Werk im texanischen Austin verlegen lassen. Für seine Vergütung in dem Zeitraum bis zu einem Umzug würden weiter die Regeln von Delaware gelten. Nach dem Plan von 2018 konnte Musk in 12 Schritten Aktienoptionen mit einem maximalen Wert von damals bis zu 55,8 Milliarden Dollar (51,46 Milliarden Euro) bekommen, wenn Börsenwert und Geschäftszahlen von Tesla mit bestimmten Mindestwerten wachsen. Die Richterin entschied, dass Teslas Aktionär*innen nicht korrekt über das Verfahren informiert worden seien, in dem das Riesen-Paket ausgehandelt wurde. So habe Musk enge Verbindungen mit einigen Personen gehabt, die auf Teslas Seite an den Verhandlungen beteiligt waren.

Die Tesla-Aktie in den vergangenen 5 Jahren © Cnbc / Screenshot