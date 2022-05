Elon Musk will weniger von seinem eigenen Geld für Twitter zahlen

Der reichste Mensch der Welt will, dass andere Vermögende und Investmentfirmen seine Twitter-Übernahme mitfinanzieren.

Damit könnte der laut Forbes reichste Mann der Welt seinen Eigenkapital-Anteil senken . Besprochen werde auch eine Beteiligung über eine Form von Vorzugskapital mit fester Dividende. Musk habe zudem bei großen Twitter-Aktionären angefragt, ob sie ihr Geld in dem Unternehmen lassen könnten, statt sein Bar-Angebot für die Anteile anzunehmen.

Tesla-Chef Elon Musk führt Insidern zufolge Gespräche über eine geänderte Finanzierungsstrategie bei seiner geplanten Übernahme von Twitter. Musk spreche mit großen Investmentfirmen und vermögenden Privatpersonen über eine stärkere Beteiligung an dem Geschäft mit einem Volumen von 44 Milliarden Dollar, wie mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten.

Twitter-Aktie steigt

Der ehemalige Twitter-Chef Jack Dorsey prüfe etwa diesen Schritt, sagte einer der Insider. Den Angaben zufolge sind an den Gesprächen unter anderem Apollo Global Management und Ares Management beteiligt. Von ihnen wie auch von den anderen genannten Parteien lag zunächst keine Stellungnahme vor.

An der US-Börse stieg die Twitter-Aktie nach Bekanntwerden der Gespräche und lag kurz vor Schluss 1,2 Prozent im Plus bei 49,63 Dollar. Musk will den Kurznachrichtendienst für 54,20 Dollar kaufen.