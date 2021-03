Es ist offiziell: Volkswagen wird zu Voltswagen

Der Autobauer bestätigte am Dienstag, dass aus Volkswagen in den USA „Voltswagen“ werden wird.

Der Autobauer bestätigte, dass die US-Tochter von Volkswagen das „k“ in ihrem Namen gegen ein „t“ austauschen werde. Mit der ab Mai geplanten Umbenennung in „Voltswagen of America“ will der deutsche Konzern in der Heimat des US-Rivalen Tesla seine Absicht unterstreichen, ein ernstzunehmender Anbieter von Elektroautos zu werden. Davor gab es bereits Berichte darüber.

Volt ist die Maßeinheit für Stromspannung. Volkswagen will bis 2025 zum Weltmarktführer bei Elektroautos aufsteigen. Dabei spielen die USA als weltweit zweitgrößter Automarkt eine wichtige Rolle. In den USA hat Volkswagen immer noch mit den Folgen des Dieselskandals zu kämpfen und will seinen Namen aufpolieren.

Ankündigung auf Twitter

Da die Pressemeldung kurz vor dem 1. April erschien, lag anfangs die Vermutung nahe, dass es sich um einen missglückten Scherz handeln könnte. „Wir tauschen vielleicht unser K gegen ein T aus, aber was wir nicht ändern, ist das Engagement dieser Marke, klassenbeste Fahrzeuge für Fahrer und Menschen überall zu bauen“, hieß es seitens Scott Keogh, Präsident und CEO von Voltswagen of America, in einer Mitteilung.

Auf Twitter kündigte der Konzern den neuen Namen aber ohne Konjunktiv an.