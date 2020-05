Ex-Apple-Chef Sculley erwägt Gebot für BlackBerry

Der ehemalige Apple-Chef John Sculley interessiert sich offenbar auch für den zum Verkauf stehenden Smartphone-Pionier BlackBerry. Der Manager erwäge gemeinsam mit kanadischen Partnern ein Gebot für das Unternehmen, berichtet die Zeitung "The Globe and Mail" am Mittwoch. Dem Blatt zufolge lehnte Scully einen Kommentar ab. Er habe jedoch angemerkt: "Ich bin seit langer Zeit ein BlackBery-Fan und -Nutzer". Zudem betonte er, wie wichtig es sei, dass der zukünftige BlackBerry-Besitzer ausreichend Erfahrungen im Management mitbringe, um das Unternehmen wieder zu Erfolg zu verhelfen. BlackBerry wollte sich zu den Gerüchten nicht näher äußern. Sculley war von 1983 bis 1993 Chef von Apple, davor war er erfolgreich beim Getränkehersteller Pepsi als CEO tätig.