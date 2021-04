Globuli und Volksmusik: Amazon startet “Österreich-Shop”

Amazon will mit der neuen Rubrik "Amazon Kleine Unternehmen" regionales Einkaufen fördern.

Amazon hat einen österreichischen Online-Shop gestartet, in dem Artikel Tausender heimischer Klein- und Mittelbetriebe zu erwerben sind. Mit der Rubrik „ Amazon Kleine Unternehmen “ stehen Nutzern über 35 Kategorien zur Auswahl - von Heimwerkerbedarf über Kleidung bis hin zu Kosmetik.

Umsatzplus

Neben der Produktauswahl will Amazon mit der Rubrik „Kleine Unternehmen“ auch die Menschen und Geschichten dahinter vorstellen. Eine davon ist die Grazer Traditionsrösterei J. Hornig. Das Familienunternehmen besteht seit 1912. Aktuell sind 46 Mitarbeiter im Unternehmen tätig. Unter anderem verkauft das Unternehmen Kaffee- und Teespezialitäten über Amazon direkt an die Österreicher und jenseits der Landesgrenzen, wie etwa in Deutschland, Frankreich, Großbritannien oder Italien.

Laut Amazon verkauften österreichische KMU zwischen Juni 2019 und Mai 2020 13 Millionen Produkte über die Plattform. Im Vorjahresvergleich entspreche dies einem Zuwachs von 18 Prozent. Im Corona-Jahr 2020 sollen sie über Amazon zudem mehr als 85 Prozent ihres Umsatzes durch Verkäufe ins Ausland generiert haben.

Neben Amazon fördern auch andere österreichische Shopping-Portale regionales Einkaufen, etwa Regionalshopping.at, Shöpping.at, kaufregional.at.