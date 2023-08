Amazon-CEO: 3 Tage pro Woche Büro ist Pflicht, keine Option

Seit Mai diesen Jahres müssen Amazon-Mitarbeiter eigentlich wieder dreimal pro Woche ins Büro. Doch viele erscheinen einfach nicht und arbeiten weiter im Home Office. Tausende Mitarbeiter*innen haben außerdem eine Petition dagegen unterzeichnet und einen „Walkout“ initiiert, um dagegen zu protestieren.



Amazon CEO Andy Jassy hat nun aber in einem Meeting betont, dass das „nicht funktionieren“ werde für diejenigen, die sich weigern, wieder ins Büro zu kommen. Das sei keine Option gewesens für Mitarbeiter*innen, sondern eine Verpflichtung, heißt es in einem Bericht von The Verge.

Keine Ausnahmen mehr

„Es ist nicht die richtige Zeit, um zu widersprechen“, fügte Jassy hinzu. „Wer dem nicht zustimmt, für den wird es bei Amazon nicht mehr funktionieren, weil wir haben jetzt die 3-Tage-im-Büro-Regel“, so der Amazon-CEO.

Es gab auch bereits Berichte, wonach Mitarbeiter*innen zu einer „freiwilligen Kündigung“ gezwungen worden sein sollen, wenn sie nicht zurück an Orte ziehen, von denen sie das Büro aus erreichen können. Manche andere haben bereits von wirklich von selbst gekündigt. Amazon hat jetzt damit begonnen, Warnungen an Mitarbeiter*innen auszuschicken, wenn sie nicht im Büro erscheinen.

