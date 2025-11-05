hpc DUAL kooperiert mit Nect: Digitale Post trifft digitale Identifikation

Die beiden Unternehmen wollen einander mit ihren Services ergänzen. Davon sollen sowohl Unternehmen als auch Kunden profitieren.

Das deutsche Fernidentifizierungsunternehmen Nect und das BriefButler-Unternehmen hpc DUAL wollen zusammen den deutschen Markt aufmischen. Für hpc DUAL bedeutet das, dass man mit einem Schlag einen gehörigen Kundenstamm dazugewinnen kann. Das Hamburger Start-up Nect wurde 2017 gegründet und hat mittlerweile 15 Millionen User, die meisten davon aus Deutschland. Nect hat sich auf Online-Identifizierungsverfahren spezialisiert, die man etwa braucht, wenn man online ein Bankkonto eröffnen will. Sicher gegen Deepfakes Bei Nect kommt ein KI-basiertes Verfahren zum Einsatz, bei dem man neben entsprechenden Ausweisdokumenten auch sich selbst abfilmen muss. Das ist nötig, um etwa gegen Deepfakes, gefälschte Bilder, Masken oder manipulierte Ausweise vorzugehen. "Simple Fotos von Ausweisen oder Gesichtern haben mit Identitätsfeststellung nicht viel zu tun", sagt Nect Gründer Carlo Ulbrich.

© Nect

Ist die Identität bestätigt, wird sie in der Nect Wallet App am Smartphone gespeichert. Mit dieser kann man sich dann bei verschiedenen Diensten wie Krankenkassen, Steuerportalen oder Versicherungen anmelden und Dokumente rechtssicher signieren.

Der BriefButler wird in den Posteingang der Nect Wallet App integriert. © hpc DUAL

hpc DUAL bietet Unternehmen mit seinem BriefButler duale Briefzustellung an. Verträge, Rechnungen, Kündigungen oder Formulare von Versicherungen, Ämtern oder Vereinen werden elektronisch versendet. Ist das nicht möglich, wird der Brief wie gewohnt gedruckt und mit der Post verschickt. BriefButler-Sendungen an Nect-Wallet-Nutzer Nect-Nutzer und -Nutzerinnen sollen noch heuer die Möglichkeit bekommen, digitale Sendungen mit dem BriefButler zu erhalten. Der Brief erscheint dann im Posteingang der Nect Wallet App. "In Österreich sind wir mit dem BriefButler 2006 mit einem Prozent digitalem Anteil gestartet, jetzt liegen wir bei über 30 Prozent", sagt Gründer Josef Schneider. "Durch die Kooperation mit Nect können wir in Deutschland gleich bei 20 Prozent digitalen Usern und Userinnen beginnen."

© hpc DUAL