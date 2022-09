Ein Mann hat 10 Mal mehr Geld in Tesla investiert als Elon Musk

17.09.2022

Ein IT-Unternehmer hat bisher 2 Milliarden Dollar in Tesla investiert, weit mehr als Elon Musk oder Larry Ellison.

Auf der Liste der größten individuellen Tesla-Teilhaber ist er "nur" auf Platz 3, aber ein in Indonesien geborener Unternehmer mit US-Staatsbürgerschaft hat bis heute wohl am mit Abstand meisten in den Elektrofahrzeughersteller investiert, wie Electrek berichtet. Die Rede ist von KoGuan Leo, dem Gründer der SHI International Corp. Im vergangenen Jahr hatte er noch 6,2 Millionen Tesla-Aktien. Seit einem Aktiensplit und Zukäufen hält er nun bei über 22,6 Millionen Aktien. Wer wissen will, wie der Mann aussieht: Hier ein Bild von ihm in Bali:

Weitere Milliarden fließen Im Gegensatz zu Elon Musk und Larry Ellison, den größten Teilhabern von Tesla, ist KoGuan Leo erst ab einem späteren Zeitpunkt in das Unternehmen eingestiegen, weshalb er auch mehr Geld in die Hand nehmen musste, um seine Aktien zu erhalten. Sein Glaube an den Erfolg des E-Auto-Pioniers ist allerdings unerschütterlich. "Wenn ich Glück habe, plane ich weitere Milliarden Dollar in Tesla zu investieren", schreibt er auf Twitter. Laut Berechnungen von Electrek hat KoGuan Leo bislang wohl über 2 Milliarden Dollar in Tesla-Aktien investiert. Zum Vergleich: Elon Musk hat weniger als 200 Millionen Dollar in sein Unternehmen gesteckt. Dieses Investment ist mittlerweile aber auf fast 200 Milliarden Dollar angewachsen, was es zu einem der profitabelsten aller Zeiten macht.