Klage gegen Magenta wegen irreführender 5G-Werbung erfolgreich

Kein 5G-Handy, kein 5G-Netz

Darüber hinaus waren die im Rahmen der Kampagne von Magenta (T-Mobile) beworbenen Handys nicht 5G-fähig. Für die Nutzung des 5G-Netzes wäre somit das zusätzliche Erwerben eines 5G-fähigen Mobiltelefons notwendig.

Außerdem gab es zu dem Zeitpunkt, im Mai 2019, in einer einzelnen Gemeinde ein erstes 5G-Pilot-Projekt, so der VKI. Der kommerzielle Launch in Österreich erfolgte erst Ende 2019 in einigen wenigen Gemeinden.

Das HG Wien folgte der Rechtsauffassung des VKI und beurteilte das Verhalten als irreführende Geschäftspraktik, weil Magenta beziehungsweise T-Mobile den unrichtigen Eindruck erweckte, mit den beworbenen - tatsächlich nicht 5G-fähigen Handys - den neuen Kommunikationsstandard 5G verwenden zu können.