Längster Konsolenkrieg der Geschichte zu Ende: Atari kauft Intellivision

Die Konsolenhersteller waren in den 1980er-Jahren erbitterte Konkurrenten. Nun schluckt der eine den anderen.

Vergangenes Jahr wurde bekannt, dass der Konsolenhersteller Intellivision in Schwierigkeiten geraten ist. Viele Mitarbeiter*innen wurden gekündigt und die Führungsriege teils ausgetauscht.

Nun wurde bekannt, dass Intellivision ausgerechnet von seinem größten Konkurrenten aufgekauft wird. Atari und Intellivision waren in den 80er-Jahren erbitterte Konkurrenten, nachdem sie begannen ab 1979 ihre Spielkonsolen anzubieten. Lange vor Nintendo gegen Sega galt "Atari versus Intellivision" als der erste Konsolenkrieg.

"Die Vereinigung von Atari und Intellivision nach 45 Jahren beendet den längsten Konsolenkrieg der Geschichte", sagt Mike Mika, der das Spielestudio Digital Eclipse von Atari leitet, in einer offiziellen Stellungnahme des Unternehmens. "Dies war eine seltene Gelegenheit, ehemalige Konkurrenten zusammenzubringen und Fans von Atari, Intellivision und dem goldenen Zeitalter des Gamings zu vereinigen", sagt der Atari-Chef Wade Rosen. Von Intellivision gibt es bislang keine offizielle Stellungnahme.

Die Spielekonsole Amico ist allerdings nicht Teil der Übernahme. Die Firma Intellivision Entertainment LLC wird ein Re-Branding durchführen und weiter an Amico arbeiten. Die Intellivision-Spiele für die Konsole, an denen nach der Übernahme Atari die Rechte hat, wird Atari per Lizenz zur Verfügung stellen - sollte Amico tatsächlich jemals erscheinen.

