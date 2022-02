Kryptobörse Binance steigt mit 200 Mio. Dollar bei Forbes ein

Die weltgrößte Kryptobörse kauft sich in großem Stil bei einem der weltweit bekanntesten Medienunternehmen ein. Wie CNBC berichtet, investiert Binance 200 Millionen Dollar in Forbes. Mit dem Geld wird die Hälfte der Kosten von rund 400 Millionen Dollar übernommen, mit dem Forbes von einem SPAC übernommen wird.

Börsengang per SPAC

Dank des Zusammenschlusses mit einer Special Purpose Acquisition Company soll Forbes noch im ersten Quartal 2022 an die Börse gehen. Unter dem Kürzel FRBS wird man an der New Yorker Börse dann Aktien von Forbes handeln können.

Mit dem Investment wird Binance zum zweitgrößten Teilhaber von Forbes. Das 104 Jahre alte Medienunternehmen wurde 2014 zu 95 Prozent vom Unternehmen Integrated Whale Media aus Hongkong übernommen.

Wachsender Einfluss

Das Geschäft zeige, wie sehr der Einfluss von Unternehmen aus dem Kryptowährungsbereich auf die Weltwirtschaft gewachsen sei, schreibt CNBC. Zuletzt sei dies u.a. auch durch die Umbenennung von Stadien und zunehmende Einbindung von Prominenten erkennbar geworden. Binance wird von Changpeng Zhao gelenkt, der mit einem geschätzten Vermögen von 96 Milliarden US-Dollar der reichste Krypto-Unternehmer sein soll.