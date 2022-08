Kundenansturm und Roaming lassen Umsatz von Magenta wachsen

Der Mobilfunker zog im Kund*innensegment und beim Roaming deutlich an. Auch der Gewinn stieg leicht an.

Der Mobilfunkanbieter Magenta steigerte im ersten Halbjahr den Umsatz um 4 Prozent auf 677,8 Mio. Euro. Das Unternehmen verweist auf eine gute Nachfrage nach höherwertigen Produkten bei Business- und Privatkund*innen sowie auf das wieder anziehende Roaminggeschäft. Trotz starker Kostensteigerungen verbesserte sich das Betriebsergebnis (bereinigtes EBITDA AL) um 1 Prozent auf 252 Mio. Euro. Die Investitionen in den Netzausbau waren mit 107,5 Mio. Euro stabil zum Vorjahreszeitraum.

Im ersten Halbjahr wurden 2 regionale Kabelbetreiber in Niederösterreich und Tirol mit rund 7.000 versorgten Haushalten und Betrieben übernommen sowie ein modernes und energieeffizientes Rechenzentrum in Graz in Betrieb genommen.