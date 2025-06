Microsoft will erneut Tausende Mitarbeiter entlassen

Schon im Mai dieses Jahres hat Microsoft verkündet, dass rund 3 Prozent der Belegschaft entlassen werden soll. Damals waren vor allem die Bereiche rund um die Technik- und Produktentwicklung betroffen.

Nun will der Software-Riese offenbar erneut Tausende Mitarbeiter entlassen, wie Bloomberg berichtet. Diesmal betrifft es aber einen anderen Bereich.

Diesmal ist der Vertrieb betroffen

Microsoft will Kosten senken, indem Mitarbeiter entlassen werden. Diesmal stehen aber kundennahe Bereiche im Fokus der Entlassungswelle.

Wie Bloomberg schon im April 2025 berichtete, will der Konzern den Vertrieb an kleine und mittlere Unternehmen auslagern. Hintergrund für den Spardruck ist, dass Microsoft Milliarden in KI und die dazugehörige Infrastruktur investiert. Im Vergleich zum Vorjahr steigerte Microsoft seine Investitionen von 11 Milliarden US-Dollar auf 16,7 Milliarden US-Dollar.