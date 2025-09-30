Saudis und Trump-Schwiegersohn kaufen EA für 55 Milliarden Dollar

30.09.2025

Die Battlefield-Macher werden von der Börse genommen. Die Aktie springt auf ein Rekordhoch.

Eine illustre Runde von Finanzinvestoren schnappt sich den Videospiele-Entwickler Electronic Arts (EA). Das Unternehmen teilte am Montag mit, dem insgesamt 55 Milliarden Dollar schweren Angebot zugestimmt zu haben. Im Zuge dessen wird EA von der Börse genommen. Angeführt wird die Investorengruppe vom saudische Staatsfonds PIF. Außerdem mischen die Beteiligungsgesellschaft Silver Lake sowie Affinity Partners mit. Hinter Affinity Partner steckt Trump-Schwiegersohn Jared Kushner, der die Investmentfirma leitet und auch gegründet hat. ➤ Mehr lesen: Retro-Games: 5 Wege, um so zu zocken wie früher

Die EA-Aktie in den vergangenen 3 Monaten © Screenshot / CNBC

Rekordhoch der EA-Aktie Die EA-Aktie ist wegen der Übernahme auf ein Rekordhoch von mehr als 200 Dollar gesprungen. In ihrem Windschatten gewannen Titel von Konkurrenten wie Ubisoft, Take-Two oder CD Projekt bis zu 5,1 Prozent. Die EA-Aktionäre erhalten den Angaben zufolge 210 Dollar je Aktie. EA setzt gerade große Hoffnungen auf das Videospiel "Battlefield 6", das am 10. Oktober veröffentlicht wird. Die Absatzzahlen der Vorgängerversion waren hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Außerdem hat EA wegen der Kaufzurückhaltung der Verbraucher einen enttäuschenden Ausblick auf das laufende Quartal gegeben. ➤ Mehr lesen: Metal Gear Solid Delta Snake Eater im Test: War es immer schon so kitschig?