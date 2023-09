Für Start-Ups: Neues Incubator-Programm startet im Burgenland

Die Wirtschaftsagentur Burgenland unterstützt im "StartUp Incubator" in der frühesten Phase der Unternehmensgründung.

Von der Idee zu den ersten Kund*innen - dieser Weg ist lang und beschwerlich. Um ihn leichter zu machen, bietet die Wirtschaftsagentur Burgenland Unterstützung in Form ihres neuen "StartUp Burgenland Incubators" an. 12 Monate lang beantwortet die Wirtschaftsagentur Fragen, bietet Beratungen und Workshops an, hilft beim Netzwerken und stellt eine Finanzspritze zur Verfügung.

Insgesamt 5 Start-ups erhalten jeweils 10.000 Euro Gründungsunterstützung sowie Leistungen im Wert von 50.000 Euro. Das Start-up selbst muss dabei noch nicht gegründet sein. Die Idee dahinter sollte allerdings so weit fortgeschritten sein, dass die ersten 5.000 Euro für eine Gründungsfinanzierung verwendet werden können. Weitere 5.000 Euro kommen für das Marketing oder die Herstellung eines Prototyps obendrauf. Wer in den Incubator aufgenommen wird, hat auch die Möglichkeit, im StartUp Accelerator eine Anschlussfinanzierung zu ergattern.

Welche Start-ups werden gesucht?

Vom Medtech-Unternehmen über IoT, Softwareentwicklung, Drohnen oder sogar Garnelenzucht und Olivenanbau - die Wirtschaftsagentur Burgenland unterstützt Jungunternehmen aus allen möglichen Bereichen. Dabei ist es egal, ob die Kund*innen des Start-ups Privatpersonen, andere Unternehmen oder staatliche Einrichtungen sind.