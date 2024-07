Steve Ballmer ist jetzt reicher als Bill Gates

Aufschwung der Microsoft-Aktien durch KI-Boom

Das gelang Ballmer unter anderem durch seinen Anteil an Microsoft-Aktien. Als er Microsoft 2014 verließ, hielt er 333 Millionen Aktien, was einem Anteil von 4 Prozent entsprach. Die Aktie stieg in den vergangenen 12 Monaten durch den KI-Boom um 35 Prozent. Bloomberg schätzt, dass Ballmer die meisten Aktien behalten hat. Sie sind laut Bloomberg jetzt das 9-fache wert. Zudem soll er Dividenden in Milliardenhöge eingestrichen haben.

Bill Gates hingegen hat sein Vermögen weg von Microsoft auf viele Projekte verteilt und spendete große Summen, unter anderem über die Bill & Melinda Gates Foundation. 2000 wurde Gates von Ballmer als Microsoft-Chef abgelöst, 2014 ging er in den Ruhestand. Später kaufte er das NBA-Team Los Angeles Clippers für 2 Milliarden Dollar.