Neuer Lagerroboter von BostonDynamics 2022 bereits ausverkauft

Boston Dynamics startete diese Woche mit dem Verkauf von Stretch , seinem Lagerroboter Stretch, der für Vertriebszentren und Lager entwickelt wurde. Stretch war nie so im medialen Fokus wie der allseits beliebte Spot, ist aber für das Unternehmen sehr wichtig. Im Jahr 2021 wurde Stretch mit diversen Kund*innen in Lagerhäusern getestet. Viele Unternehmen haben ihn daraufhin gleich bestellt und er ist dank der großen Nachfrage bereits für das gesamte Jahr 2022 ausverkauft, wie das Unternehmen mitteilte . Alle Einheiten, die für dieses Jahr geplant sind, sind laut Boston Dynamics verplant. Kund*innen, die künftig auf Stretch setzen sind DHL, H&M sowie Performance Team - A Maersk Company.

Was Stretch alles kann

Bei Stretch handelt es sich um einen mobilen Roboter, der Container verladen kann. Damit sollen die Arbeiten in Lagern sicherer und effizienter werden, heißt es. Der Lagerroboter kann dabei mit sehr vielen unterschiedlichen Typen von Verpackungen und Größen umgehen und bis zu 50 Pfund (22 Kilogramm) heben. Er kann auch selbstständig in LKW rein- und rausfahren, um Paletten raus- oder reinzubefördern.



Stretch würde Logistik wesentlich effizienter und vorherplanbarer machen, so Robert Playter, CEO von Boston Dynamics. Das sei gerade in Zeiten von Lieferkettenengpässen immer wichtiger.