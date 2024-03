Anwälte fordern von Tesla Rekord-Honorar von 6 Milliarden Dollar

Anwälte haben eine 56 Milliarden Dollar schwere Vergütung für den Tesla-Chef Elon Musk erfolgreich angefochten. Dafür berechnen sie Tesla jetzt 6 Milliarden Dollar.

Das Honorar entspreche einem Stundensatz von 288.888 Dollar und solle in Form von Tesla-Aktien beglichen werden, erklärten die 3 Anwaltskanzleien in einem bekannt gewordenen Schriftsatz an das Kanzleigericht in Delaware. Musk bezeichnete die Forderung auf X (vormals Twitter) als "kriminell".