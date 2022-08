Ex-Tesla-Manager: Wer Elon Musk nicht zustimmt, wird gefeuert

Ein ehemaliger Manager plaudert aus dem Nähkästchen, wie es in der Anfangszeit von Tesla zuging.

Tech-Milliardär und Tesla-CEO Elon Musk ist dafür bekannt, dass er Widerrede nur sehr schwer ertragen kann. In einem Interview mit einem ehemaligen Tesla-Manager wird jedoch deutlich, dass mit Musk besonders in der Anfangszeit von Tesla nicht gut Kirschen essen war.

Ex-Manager plaudert aus dem Nähkästchen

Der ehemalige Mitarbeiter Carl Medlock gibt im Podcast "The Iced Coffe Hour" Einblicke, wie seine Zeit bei Tesla und sein Umgang mit Elon Musk ablief. So verriet er etwa, dass Musk etwa die Angewohnheit hatte, an seinem Schreibtisch zu schlafen.