Weg aus Kalifornien: Tesla verlegt Firmensitz

Tesla verlegt den Firmensitz offiziell aus dem Silicon Valley nach Texas. Konzernchef Elon Musk gab den Umzug in der Nacht zum Freitag bei der Hauptversammlung des Elektroauto-Herstellers bekannt. Sie wurde bereits am neuen Sitz in der Stadt Austin abgehalten, wo Tesla ein großes neues Werk baut.

Bisher hatte Tesla sein Hauptquartier im Herzen des Silicon Valley, in Palo Alto. Musk verwies bei der Ankündigung unter anderem darauf, dass die Lebenshaltungskosten für die Beschäftigten in Texas niedriger seien.

Ungeliebte Corona-Einschränkungen

Musk hatte allerdings bereits im vergangenen Jahr im Streit über die Schließung des Stammwerks in Fremont bei San Francisco damit gedroht, den Firmensitz nach Texas zu verlegen. Er war unzufrieden damit, dass die Fabrik wegen Corona-Einschränkungen zeitweise stillstand.

Die Tesla-Aktivitäten in Kalifornien sollen aber weiter ausgebaut werden, sagte Musk nun. Unter anderem werde die Kapazität in Fremont erhöht. Tesla baut neben der Fabrik in Texas auch sein erstes europäisches Werk in Grünheide bei Berlin.

Musk zog bereits um

Musk zog bereits nach Texas um, wie Ende vergangenen Jahres bekannt wurde. Offiziell um näher beim Bau des Tesla-Werkes sowie beim SpaceX-Startgelände in Boca Chica zu sein. Angenehm für ihn dürfte jedenfalls auch der Umstand sein, dass es in Texas keine Einkommenssteuer für Private gib - Kalifornien hingegen hat hier eine der höchsten Abgaben in den gesamten Vereinigten Staaten.