United Airlines kauft 15 Überschallflugzeuge

Die US-Fluglinie United Airlines kündigte am Donnerstag an, 15 Überschallflugzeuge des Start-ups Boom Supersonic kaufen zu wollen, berichtet Business Insider . Man habe sich auch die Option auf 35 weitere Flugzeuge gesichert, heißt es in einer Presseaussendung von United Airlines .

Mit einer Geschwindigkeit von Mach 1,7 (mehr als 2.083 km/h) soll Overture doppelt so schnell sein, wie die schnellsten Flugzeuge von heute. 500 Ziele in aller Welt könnten damit in der Hälfte der Zeit erreicht werden, heißt es in der United Airlines Aussendung. Die Strecke von London an die US-Ostküste soll in dreieinhalb Stunden zurückgelegt werden, von San Francisco nach Tokio soll das Flugzeug nur 6 Stunden brauchen.

An Überschalljets arbeiten mehrere Luftfahrtunternehmen. Während Boom Supersonic offenbar gut im Geschäft ist, musste ein anderer Hersteller vor kurzem aufgeben. Das US-Unternehmen Aerion, das an einem Überschall-Businessjet arbeitete, warf wegen finanzieller Schwierigkeiten das Handtuch.