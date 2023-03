Grüner Stahl: voestalpine investiert 1,5 Mrd. Euro in Elektroöfen

Der börsennotierte Technologiekonzern voestalpine investiert 1,5 Mrd. Euro in eine klimafreundlichere Stahlproduktion. Der Aufsichtsrat gab in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht dafür, wie das Unternehmen am Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz bekanntgab. Vor der Pandemie war für das Großprojekt nur einer Milliarde Euro budgetiert worden. Teurer wird es nun zum einen wegen der inzwischen stark gestiegenen Inflation, zum anderen wegen einer Erweiterung des Projekts.

Elektrolichtbogenofen mit grünem Strom

Das Geld fließt in je einen mit grünem Strom betriebenen Elektrolichtbogenofen in Linz und Donawitz. 70 Prozent der Investitionssumme entfallen auf den Standort in Oberösterreich, 30 Prozent auf jenen in der Steiermark. Damit werden in einem ersten Schritt 2 der 5 Hochöfen in Österreich ab 2027 mit umweltfreundlicheren Technologien betrieben.