Weltweit erste Fabrik für Hochleistungsbrennstoffzellen eröffnet

In Frankreich ist die weltweit erste Fabrik für Hochleistungsbrennstoffzellen zur Umwandlung von grünem Wasserstoff in Strom eingeweiht worden. Die Anlage nahm am Donnerstag in Blanquefort nahe Bordeaux den Betrieb auf. Das Unternehmen HDF Energy will dort Brennstoffzellen mit einer Leistungsfähigkeit von 1,5 bis 10 Megawatt produzieren.

